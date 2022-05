Al porto di Napoli la Truman, portaerei militare Usa a propulsione nucleare La portaerei della Marina statunitense, dedicata al presidente Harry Truman, farà tappa nel porto di Napoli oggi, 10 maggio, per una visita già programmata.

A cura di Valerio Papadia

La portaerei USS Harry S. Truman della US Navy

Non soltanto navi da crociera, traghetti e aliscafi: oggi, martedì 10 maggio, nel porto di Napoli farà capolino anche una portaerei. Si tratta della USS Harry S. Truman, portaerei a propulsione nucleare classe Nimitz della US Navy, la Marina Militare degli Stati Uniti, dedicata all'omonimo presidente Usa, Harry Spencer Truman, appunto. Quella della portaerei è la prima visita di una nave della Marina statunitense a Napoli negli ultimi sei anni: il porto del capoluogo campano, inoltre, è la seconda tappa in Italia della Truman in questo 2022, dopo la visita al porto di Trieste lo scorso 23 aprile.

"L’amicizia con l’Italia che ha contraddistinto questo dispiegamento non è seconda a nessuno – ha affermato il Contrammiraglio Curt Renshaw, comandante del Carrier Strike Group 8 -. La partnership tra il Carrier Strike Group della Harry S. Truman e la Marina Militare Italiana è stata cruciale per il successo di questo dispiegamento, e l’opportunità che avranno i nostri marinai di vivere in prima persona e approfondire la conoscenza della storia e della ricca cultura di questo Paese accresce ulteriormente il nostro forte legame". "Curare queste relazioni con i nostri partner italiani è importante non soltanto per la Truman ma anche per tutta la Nato. Ringraziamo le comunità che ci ospitano anche per l’esperienza di cultura italiana che offriranno ai nostri marinai" ha invece affermato il Capitano Gavin Duff, ufficiale comandante della USS Truman.

La USS Harry S. Truman della Marina Militare Usa

La portaerei a propulsione nucleare fu consegnata alla US Navy il 25 luglio del 1998, alla presenza dell'allora presidente Bill Clinton. A pieno regime, la USS Harry S. Truman può ospitare 5.650 persone, tra marinai e avieri, e può imbarcare fino a 90 velivoli. La portaerei è di stanza alla Naval Station Norfolk, nello Stato della Virginia.