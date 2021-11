Al Policlinico Vanvitelli scoliosi curata grazie al computer: paziente dimesso dopo 5 giorni Un passo importante nella correzione della scoliosi è stato compiuto al Policlinico Vanvitelli di Napoli: un uomo è stato sottoposto ad un intervento di chirurgia mininvasiva con l’utilizzo di un sistema computerizzato che ha permesso al paziente di essere dimesso già dopo cinque giorni dopo, riuscendo a camminare in maniera autonoma.

A cura di Federica Grieco

Al Policlinico "Vanvitelli" è stato eseguito un intervento per la correzione di una grave scoliosi per via completamente mininvasiva, utilizzando un sistema computerizzato. Si tratta di un risultato molto importante per tutti coloro che sono affetti da questa patologia invalidante. La scoliosi, che è una curvatura anomala della colonna vertebrale, causa infatti forti limitazioni in tutte le attività quotidiane.

La chirurgia minivasiva comporta, oltre a minime perdite di sangue, anche tempi chirurgici e di recupero ridotti: ciò permette al paziente, che si sottopone a questo tipo di interventi, di ritornare in fretta alla propria vita di tutti i giorni.

Un moderno sistema di stabilizzazione della colonna

L'operazione, effettuata dal team medico guidato da Enrico Pola, chirurgo vertebrale dell'Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda ospedaliera "Luigi Vanvitelli" di Napoli, è consistita nella correzione della patologia attraverso un moderno sistema di stabilizzazione della colonna.

Nel paziente sono state inserite, per via completamente mininvasiva, numerose viti peduncolari, grazie all'utilizzo di un sistema computerizzato, che ha guidato il modellamento e la preparazione di queste barre. Ad essere sottoposto a quest'intervento un uomo campano che aveva sviluppato problemi in seguito ad un precedente intervento di decompressione lombare eseguito in un'altra sede ospedaliera.

Il paziente in questione è stato dimesso già cinque giorni dopo l'intervento chirurgico, risultando completamente autonomo e in grado, quindi, di camminare da solo. «Mi complimento con l'intera equipe – afferma Antonio Giordano, direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria "Vanvitelli" – per il lavoro svolto sinonimo di alta qualità assistenziale che l'Azienda "Vanvitelli" offre».