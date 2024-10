Al Museo di Pietrarsa corse sui trenini e modellini storici con “Ferrovie in Miniatura” 1-3 novembre Torna Ferrovie in Miniatura al Museo di Pietrarsa: da venerdì 1 a domenica 3 novembre 2024. Si potrà viaggiare sui trenini e ammirare i modellini storici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna "Ferrovie in Miniatura" al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa a Napoli, arrivato alla sua V edizione. Per tre giorni, nel weekend del ponte di Ognissanti, da venerdì 1 a domenica 3 novembre 2024, si potrà correre sui trenini d'epoca a vapore o ammirare i modellini dei convogli storici. Durante la kermesse saranno esposte anche tante opere dei fermodellisti, modelli di treni in scala di varia grandezza e plastici ferroviari che riproducono con grande realismo paesaggi attraversati dai binari.

Le corse dei trenini sui mini-binari

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Modellisti Ferroviari, sarà arricchita da numerose iniziative che coinvolgeranno i visitatori. Tra queste ci sarà anche la possibilità di vivere l’esperienza di viaggiare a bordo dei trenini in scala dell’associazione “Vapore Vivo”. I piccoli convogli, in tutto e per tutto uguali agli originali – tranne per le dimensioni – viaggeranno su un circuito di mini-binari allestito nelle aree esterne del Museo.

Per l’intera durata dell’evento, si potrà visitare la ricca collezione di rotabili storici e prendere parte alle attività offerte del sito museale, come il viaggio virtuale della Locomotiva Bayard e il giro panoramico sul treno “Bayardino”, oppure partecipare alle visite guidate in programma.

Al Museo sarà anche possibile gustare un pranzo fronte mare, con Bistrot e Pizzeria aperti dalle 12:00 alle 15:00, mentre al Caffè Bayard si potrà entrare dalla mattina fino all’ inizio dell’attività delle Terrazze Pietrarsa dove, dalle ore 18.00, sarà possibile completare l’esperienza con un aperitivo al tramonto.

Gli orari di apertura e i costi di Ferrovie in Miniatura

L’evento si terrà dal venerdì alla domenica dalle ore 9:30 alle 21:00, con ultimo ingresso alle 20:00.

Il costo del biglietto sarà di € 3,00 per tutti i visitatori. Per le attività extra sono previste piccole integrazioni al biglietto di ingresso.

Per maggiori informazioni si può contattare il numero 081.472003 o inviare una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.