Al Molosiglio arriva la barca “Una vela per il cuore”: eco-cardiografia gratis per ultra 50enni

Al porticciolo del Molosiglio di Napoli arriva la barca "Dulcinea" impegnata nella campagna "Una vela per il cuore" che promuove screening ecocardiografici gratuiti per persone con più di 50 anni, considerate soggetto a rischio. La barca a vela del Cardioteam Foundation Onlus sta circumnavigando le coste italiane per promuovere l'importanza del monitoraggio del cuore e stili di vita sani.

La campagna Una vela per il cuore a Napoli

La Campagna "Una vela per il cuore" è promossa in collaborazione con la Lega Navale Italiana, si svolge a bordo di un 14 metri a vela del 1991, progettato da Carlo Sciarrelli e realizzato dai maestri d'ascia dei cantieri Carlini di Rimini. La barca, partita lo scorso 6 settembre da Imperia, ha fatto tappa il 7 dicembre al Porto Turistico di Roma e sarà a Napoli fino al 23 dicembre e, poi, dall'8 al 12 gennaio. In questi periodi potranno essere effettuate le visite gratuite. Dopo la tappa partenopea il viaggio della "Dulcinea" proseguirà per Salerno. Nel complesso, la barca percorrerà 4mila miglia nautiche e toccando 27 porti italiani, con ultima tappa a Trieste in occasione della Barcolana prevista a settembre 2024. Il viaggio è dedicato a due grandi uomini e marinai Gianfranco Putaturo e Sandro Buzzi.

Come fare lo screening ecocardiografico gratuito

In ogni tappa verranno effettuati screening gratuiti per adulti sopra i 50 anni, su prenotazione. Ogni paziente riceverà un responso dettagliato e una guida per adottare uno stile di vita più sano.

Il link per prenotare lo screening ecocardiografico gratuito

È possibile sostenere la fondazione con donazioni online che permetteranno a Dulcinea di percorrere più miglia nautiche e raggiungere tutti i porti e moltissime persone che hanno bisogno di uno screening al cuore.