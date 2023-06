Al mercato della frutta di Pagani 3mila chili di cibo in pessime condizioni: maxi sequestro Blitz dei carabinieri del Nas al mercato ortofrutticolo di Pagani, nella provincia di Salerno: i militari dell’Arma hanno effettuato multe per un totale di 9mila euro.

A cura di Valerio Papadia

Questa mattina, giovedì 22 giugno, i carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità) di Salerno, insieme al personale dell'Asl, ai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e a quelli della tenenza di Pagani, hanno controllato il mercato ortofrutticolo di Pagani, nella provincia di Salerno: qui, i militari dell'Arma hanno sequestrato 3,2 tonnellate di cibo, risultato sprovvisto delle indicazioni di tracciabilità e provenienza, nonché conservato in pessime condizioni igienico-sanitarie, quindi potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori. Contestualmente, i carabinieri hanno elevato multe per un totale di 9mila euro.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno anche elevato tre diffide per le carenze igienico-sanitarie riscontrate nel mercato ortofrutticolo di Pagani: i carabinieri hanno anche prelevato campioni per la ricerca di eventuali residui di prodotti fitosanitari (antiparassitari, pesticidi), allo scopo di garantire la sicurezza alimentare. Infine, nel corso dei controlli, i carabinieri hanno anche deferito un sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno che ha violato le prescrizioni di rimanere nella sua abitazione durante le ore notturne.