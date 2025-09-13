Al colloquio in carcere con la droga nelle parti intime, scoperta dal cane Spike ad Avellino

Cane antidroga, immagine di repertorio

Si era presentata in carcere per un colloquio, stava per incontrare il familiare quando il cane della Polizia Penitenziaria ha cominciato a "puntarla"; è scattata la perquisizione e gli agenti hanno capito il motivo: nascosti nelle parti intime, aveva 100 grammi di hashish, che presumibilmente intendeva consegnare al detenuto. La scoperta nel pomeriggio di ieri, 12 settembre, nella casa circondariale di Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

A rendere nota la vicenda è il sindacato USPP (Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria). La donna era nella struttura per fare visita ad un detenuto, come familiare autorizzato all'incontro. In quei momenti, però, erano in corso controlli mirati svolti col supporto del cane antidroga Spike, del Nucleo Regionale Cinofili, distaccamento di Avellino; la droga era stata occultata in modo da non venire scoperta nel caso di una perquisizione sommaria, ma non è sfuggita al fiuto del cane. Da qui, i controlli più approfonditi, che hanno portato al ritrovamento. La donna è stata arrestata.

"Un plauso ai colleghi del Nucleo Cinofili del Distaccamento antidroga di Avellino e al personale del reparto di polizia penitenziaria di Ariano irpino, che con Spike non danno tregua agli spacciatori – commenta Giuseppe Moretti, presidente del sindacato – la polizia è un corpo serio e altamente specializzato, in grado di fronteggiare i continui tentativi di introduzione di droga all'Interno delle carceri. Ad Ariano Irpino, nonostante il deficit di organico che si attesta sulle 50 unità, la polizia penitenziaria riesce ma solo con grande spirito di sacrificio a mantenere l'ordine e la sicurezza interna".