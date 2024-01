“Al carcere di Poggioreale si muore, 3 suicidi in 10 giorni” manifesti funebri in strada a Napoli Slogan di protesta sui manifesti funebri apparsi nelle scorse ore nelle strade di Napoli. Sono 3 i suicidi avvenuti nel carcere di Poggioreale dall’inizio del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da FB / ex OPG occupato Je so' pazzo

"A Poggioreale si muore. Tre suicidi in 10 giorni", "Morti sotto la custodia dello Stato", "Carceri o cimiteri?" sono gli slogan di protesta sui manifesti funebri apparsi nelle strade di Napoli nelle scorse ore per denunciare l'escalation di suicidi che si è registrata dall'inizio dell'anno al carcere di Poggioreale. Tre persone, purtroppo, hanno perso la vita in cella, dall'inizio del 2024. A segnalare l'episodio è l'ex Opg occupato Je so' pazzo, che ha pubblicato un post su Facebook: "Napoli stamattina si sveglia così! In giro per la città sono apparsi dei manifesti il cui intento è chiaro: denunciare ciò che succede nel carcere di Poggioreale, riportare all'attenzione di tutti che, dall'inizio del 2024, sono già 9 i suicidi nelle carceri italiane, 3 solo nel carcere di Poggioreale".

La denuncia dell'ex Opg occupato: "Basta morti in carcere"

Ma cosa scrive l'ex Opg occupato Je so' pazzo, in merito a quanto sta avvenendo al carcere di Poggioreale?

Quest'ultimo, infatti, è il simbolo di tutte le disfunzioni del sistema carcerario: sovraffollamento, mancanza di personale e privazione di ogni diritto e tutela per i detenuti che risultano essere trattati quotidianamente come bestie, piuttosto che come esseri umani. Altro elemento che rende palese la grave inefficienza del carcere di Poggioreale è la presenza di solo due psichiatri a fronte dei 2100 detenuti. Gli esperti hanno inoltre visto le proprie ore di lavoro dimezzate nello scorso anno, tutto questo a fronte di un aumento costante della popolazione detenuta con gravi problemi psichici.

E conclude:

La risposta del governo a questa situazione, comune a molte carceri d'Italia, è la creazione nuovi reati oltre al totale menefreghismo nei confronti dei suicidi di detenuti, tacciati come incidenti inevitabili. E invece noi sappiamo che questi non sono incidenti e vogliamo riportare a galla le condizioni in cui vigono i detenuti d'Italia, ridare loro voce e dignità, cose che sembrano perdere dopo il primo passo in carcere! DI CARCERE SI MUORE!

Foto da FB / ex OPG occupato Je so' pazzo