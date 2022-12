Aka7even con il pianoforte bianco in piazza del Plebiscito a Napoli, il video spopola Il cantante 22enne in piazza con passamontagna rosso mentre suona un piano bianco. Si era già esibito al Plebiscito con Gigi D’Alessio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto dal profilo Instagram Aka7even

Aka7even suona un pianoforte bianco in piazza del Plebiscito a Napoli col volto coperto da un passamontagna rosso. Il videoclip "Non piove più", realizzato di notte lo scorso novembre e pubblicato dal cantante due giorni fa sul suo profilo Facebook, sta spopolando sul web, dove ha raggiunto in meno di 48 ore quasi mezzo milione di visualizzazioni.

Aka7even in piazza con passamontagna rosso

Nel video si vede il cantante napoletano Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano, 22enne di Vico Equense che ha debuttato a X-factor nel 2017, al centro dell'emiciclo di piazza del Plebiscito, con un passamontagna rosso e un piumino, mentre canta il suo nuovo brano "Non piove più" (Columbia Records/Sony Music Italy)e suona un pianoforte bianco con lo sfondo della Basilica di San Francesco di Paola.

Si era già esibito al Plebiscito con Gigi D'Alessio

Un palcoscenico d'eccezione per l'artista, che nella stessa piazza si era già esibito lo scorso giugno nello spettacolo di Gigi D'Alessio, "Gigi Uno Come te – 30 anni insieme", per celebrare i 30 anni di carriera del grande cantautore. Aka7even era tornato sui social lo scorso ottobre dopo un lungo momento di assenza, proprio in occasione del suo 22esimo compleanno. Il cantante napoletano ha trascorso alcune settimane in Brasile negli scorsi mesi per continuare la lavorazione del suo secondo progetto discografico.

Un ritorno celebrato con la decisione di pubblicare il singolo "Voce", una versione modificata della colonna sonora di CoopVoce, un brano nel quale Aka7even esplora le sue priorità, dalla musica agli affetti, e che rimanda anche alla voglia di colmare i vuoti con la donna che desidera. Proprio il cantante aveva confessato quanto il singolo lo avesse aiutato a uscire da un periodo difficile, dopo un problema alle corde vocali poi risolto.