Aizza un cane di grossa taglia contro passanti e carabinieri: arrestato 28enne Un 28enne di Baiano ha aizzato un cane di grossa taglia contro passanti e carabinieri: arrestato e processato per direttissima, è stato condannato a 10 mesi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cane aizzato dal 28enne contro i passanti prima e i carabinieri dopo

Ha aizzato un cane di grossa taglia prima contro i passanti e poi contro i carabinieri: un 28enne è stato per questo prima arrestato, non senza qualche difficoltà e nonostante la "difesa" da parte del cane, e poi condannato a dieci mesi di reclusione per direttissima, con le accuse di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La vicenda è accaduta a Baiano, comune della provincia di Avellino appena a ridosso di quella napoletana.

L'aggressione a Baiano nei pressi della stazione Circum

Tutto è iniziato nei pressi della stazione delle Circumvesuviana di Baiano, che fa da capolinea per la linea che attraversano il Vallo di Lauro prima e la zona nord occidentale del Vesuviano, arriva fino a Napoli. Qui, un 28enne apparentemente senza motivo ha aizzato un cane di grossa taglia contro i passanti prima e, quando sono intervenuti i carabinieri, anche contro di loro. Nel panico generale, con la gente terrorizzata che poco prima aveva chiamato i militari dell'Arma, le forze dell'ordine hanno provato a riportare la calma: ma l'uomo, per tutta risposta, ha iniziato ad aggredire e minacciare anche loro, aizzando nuovamente il grosso cane.

L'arresto e il processo per direttissima

Nonostante uno dei carabinieri rimanesse anche ferito (seppur in maniera non grave), alla fine i militari dell'Arma sono riusciti a bloccarlo, evitando anche ulteriori gesti inconsulti. L'uomo, risultato essere un 28enne originario di Baiano, è stato così arrestato e denunciato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Processato per direttissima, è stato condannato a dieci mesi di reclusione.