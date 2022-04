“Aiuto, non mangio da due giorni”: anziana soccorsa dai carabinieri che le preparano il pranzo La donna, 86 anni, ha telefonato ai carabinieri della locale stazione per chiedere aiuto: da sola in casa, non mangiava da due giorni. I militari si sono prodigati per aiutarla.

A cura di Valerio Papadia

Ha telefonato ai carabinieri e, con la sua voce flebile, provata dall'età e dalle avversità, ha chiesto aiuto: accade ad Afragola, nella provincia di Napoli, dove i militari della locale stazione hanno aiutato una donna anziana, 86 anni, che vive da sola in casa e che, per oltre due giorni, non ha mangiato nulla. I carabinieri non ci hanno pensato su due volte e, dopo aver annotato l'indirizzo della donna e il piano del suo appartamento, hanno raggiunto la sua abitazione: alla vista dei due militari, il volto della donna si è illuminato. "Non mangio da due giorni e non ho preso le mie compresse" ha dichiarato ai carabinieri la 86enne che, a causa dei suoi problemi cardiaci, deve assumere dei farmaci specifici regolarmente.

E così, mentre i militari dell'Arma si sono messi ai fornelli per provvedere a far mettere all'anziana qualcosa sotto i denti, lei gli ha raccontato la sua storia. Dopo aver atteso che terminasse di mangiare, poi, i due carabinieri hanno anche provveduto a riassettarle casa, seguendo le sue indicazioni. L'opera dei carabinieri non si è limitata a questo: i militari hanno anche allertato i Servizi Sociali affinché la 86enne, in futuro, venga sempre seguita. Oltre ai Servizi Sociali, anche i carabinieri della locale stazione continueranno ad interessarsi alle sorti dell'anziana.

Storie di anziani che vivono soli in casa sono, purtroppo, all'ordine del giorno, ma per fortuna sono diffuse anche vicende a lieto fine come quella di Afragola. Qualche mese fa, ad esempio, a Sorrento, un uomo di 85 anni ha telefonato agli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato, dichiarando di sentirsi solo. I poliziotti si sono recati nella sua abitazione e, oltre a fargli compagnia per qualche ora, lo hanno anche aiutato con le faccende domestiche.