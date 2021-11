“Aiuto, mio nipote sta male”: il piccolo Vincenzo salvato dalla polizia a Secondigliano Vincenzo, 8 anni, ha avuto un malore: il nonno non riusciva a portarlo in ospedale perché le strade erano bloccate dal traffico. E così è intervenuta la polizia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un malore improvviso per Vincenzo, di appena otto anni, e la corsa in ospedale del nonno che però ha dovuto fare i conti con le strade cittadine di Napoli, paralizzate dal traffico. E così all'uomo non resta che chiamare la Polizia: una pattuglia è giunta così in soccorso del piccolo, e per portarlo in ospedale in tempi brevi non è rimasto altro che scortare l'automobile guidata dal nonno, creando un corridoio preferenziale. Arrivati in ospedale, il piccolo è stato affidato al personale medico sanitario del pronto soccorso, e dopo le cure del caso ora sta bene. Gli stessi poliziotti una volta che il bambino è stato dimesso sono andati a trovarlo, portandogli alcuni gadget della Polizia di Stato: e il piccolo Vincenzo ha sfoggiato un gran sorriso di felicità per la visita a sorpresa e per lo scampato pericolo.

Non è la prima volta che la polizia interviene per aiutare un cittadino in difficoltà per raggiungere un ospedale nell'ultimo periodo. Particolarmente toccante fu la storia del signor Antonio, 89 anni, che si è presentò proprio al commissariato di Secondigliano chiedendo aiuto ai poliziotti perché doveva raggiungere la Mostra d’Oltremare dove l'anziano era stata convocato per sottoporsi al vaccino Covid. Non avendo nessuno che potesse accompagnarlo, l'uomo aveva ben pensato di presentarsi in commissariato per richiedere aiuto. E gli agenti anche in quell'occasione non si persero d'animo e decisero senza problemi di accompagnarlo spontaneamente in macchina, per poi assisterlo durante le fasi della vaccinazione ed infine riaccompagnarlo a casa in tutta sicurezza, a vaccino ottenuto.