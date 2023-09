Ai Quartieri Spagnoli rimossi 48 motorini: abbandonati nei vicoli e senza assicurazione Operazione dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Ai Quartieri Spagnoli di Napoli rimossi 48 motorini. Erano abbandonati al degrado tra i vicoli e per di più sprovvisti di assicurazione. L'operazione è stata condotta dalla Questura di Napoli, con i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in collaborazione con gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal Comandante Ciro Esposito. Le forze dell'ordine hanno passato al setaccio l'intrico di stradine e viuzze del centro storico, dove erano abbandonati i motorini, adagiati ai margini delle strade, sui marciapiedi. Senza assicurazione Rc e quindi impossibilitati a circolare.

Dove sono stati trovati i motorini abbandonati

L'operazione è stata condotta in diverse strade. I controlli, infatti, scattati ieri, venerdì 8 settembre 2023, hanno interessato via San Liborio, vico Pallonetto a San Liborio, via Vacche a San Liborio, via Oberdan, via Porta Carrese a Montecalvario, via Montecalvario, vico Due Porte a Toledo, via De Deo, vico Lungo San Matteo e vico lungo Teatro Nuovo. Strade spesso frequentate anche dai turisti in virtù della presenza di numerosi baretti della movida e di B&B.

Adesso le forze dell'ordine potrebbero voler approfondire i motivi della presenza di tutti questi motorini non assicurati abbandonati in strada. Non è escluso che possano essere stati frutto di furti o rapine, magari utilizzati per compiere altri reati, prima di essere abbandonati nei vicoli dei Quartieri Spagnoli. Potrebbero essere utilizzati anche eventualmente i video delle numerose telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire gli eventuali spostamenti dei veicoli rimossi. Nei Quartieri Spagnoli, negli scorsi giorni, sono state segnalate diverse ‘stese', come vengono chiamate in gergo le sparatorie con esplosione di colpi di arma da fuoco in aria o verso edifici e auto, nel cuore della notte, spesso eseguite a bordo di motorini e a scopo intimidatorio.