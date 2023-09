Ai Quartieri Spagnoli ennesima notte di ‘stese’: raid armati seminano il terrore Una stesa nella notte nei Quartieri Spagnoli di Napoli: ritrovati bossoli calibro 38 su via del Rosario a Portamedina. Episodi sempre più frequenti in zona.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il bossolo ritrovato sul posto in via del Rosario a Portamedina. Foto Fanpage.it

Ancora spari ai Quartieri Spagnoli: proiettili calibro 38 sono stati esplosi da ignoti, rivolti per lo più contro cartelli stradali ed insegne, nella notte fra domenica 3 e lunedì 4 settembre. Una ‘stesa' di camorra che non ha fatto registrare feriti solo perché a quell'ora la stragrande maggioranza di strade, spesso piene di giovani e giovanissimi che affollano i locali della movida in zona, erano praticamente vuote. Fonti hanno raccontato a Fanpage.it degli spari, confermati dai bossoli rinvenuti sul luogo e fotografati in via del Rosario a Portamedina.

Non è la prima volta che accade. Fonti riferiscono al nostro giornale che di recente sono avvenuti altri episodi del genere: uomini a bordo di uno o due scooter a forte velocità, che nella fascia oraria notturna che va dalle 2 alle 3 di notte arrivano dalla zona di Montecalvario, esplodono dei colpi di pistola su via del Formale e poi vanno via in direzione di via del Rosario a Portamedina. Altre volte gli spari proseguono anche nella vicina zona di Montesanto. Come si evince da alcune insegne in strada, anche pubbliche, i fori di proiettili sono numerosi, segno delle tante stese avvenute nella zona. Questa in foto è una delle insegne della metropolitana di Napoli.

L’ingresso della metropolitana di Montesanto. Foto Fanpage.it

Tempo fa, proprio una stesa causò non pochi danni in zona: alcuni proiettili, infatti, avevano causato la rottura dei tubi del gas all'esterno di un palazzo, con la caldaia di un'abitazione che è andata a fuoco: gli abitanti della zona erano scappati in strada dove avevano atteso l'intervento delle forze dell'ordine.

Diversi fori di proiettile furono poi rinvenuti sulla porta dell'abitazione che era disabitata, e sui muri circostanti. Solo l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco aveva scongiurato una pericolosa reazione a catena che avrebbe potuto causare una strage.