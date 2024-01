Ai domiciliari con pistola carica e maschera, arrestato a San Pietro a Patierno I carabinieri hanno trovato un’arma carica in casa di un pregiudicato 45enne a Napoli; l’uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Nella sua abitazione, dove era già sottoposto agli arresti domiciliari, i carabinieri hanno trovato una pistola carica e pronta all'uso, un casco e una maschera da soft air, di quelle che coprono interamente il viso: dovrà rispondere di detenzione di arma clandestina il 45enne Salvatore Fattore, già noto alle forze dell'ordine. La scoperta nel pomeriggio di ieri, 29 gennaio, durante un controllo nell'appartamento a San Pietro a Patierno, nella periferia Nord di Napoli.

Il controllo è stato effettuato dai carabinieri della stazione locale insieme a quelli del Reggimento Campania. La pistola, vera e con matricola abrasa, era una Tanfoglio calibro 9×21, con 15 proiettili nel caricatore e un sedicesimo già caricato in canna. L'arma, il casco, modello semi-jet, e la mascherina sono stati sequestrati e verranno sottoposti agli accertamenti del caso per verificare se siano stati utilizzati in delitti o fatti di sangue.