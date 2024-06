video suggerito

Ai dipendenti dell'ospedale Cardarelli aiuti per mutui, asilo, matrimoni e per chi manda i figli all'università Il welfare aziendale destinato ai dipendenti dell'ospedale più grande del Sud: ecco il piano del Cardarelli che impatterà su circa 3mila dipendenti.

A cura di Redazione Napoli

L'ospedale Cardarelli di Napoli, stanzia 300mila euro per creare un fondo, molto consistente, destinato al welfare dei propri dipendenti. È la prima azienda Ospedaliera pubblica in Italia a farlo, applicando il contratto del personale sanitario non dirigente. Di fatto, ciascun infermiere, tecnico sanitario, tecnico radiologo, OSS, fisioterapista che lavori presso l’azienda potrà partecipare ai bandi che l’ospedale sta per pubblicare per accedere ai fondi disponibili.

Il contributo maggiore di 10.000 euro una tantum, viene garantito ai dipendenti o coniugi di dipendenti che si trovino ad affrontare la scomparsa del compagno senza che il deceduto abbia maturato gli anni utili all’ottenimento della reversibilità. Viceversa, in caso di matrimonio o di laurea di un dipendente o di un figlio, l’Azienda ha previsto un premio di 1000 euro.

Hanno carattere annuale, invece, i contributi ai dipendenti per il pagamento di tasse universitarie proprie o di figli (600 euro), per l’asilo nido (1000 euro), per il contributo al pagamento del mutuo (200 euro).

L’attribuzione dei contributi avverrà sulla base di un punteggio che premierà i dipendenti con nuclei familiari più numerosi o i genitori unici. I contributi saranno erogati fino al loro totale esaurimento; il budget da 300.000 euro è stato costituito avvalendosi dei risparmi derivati dal residuo dei fondi del 2023 destinati al personale sanitario non dirigenziale. Il modello impatterà su circa 3000 dipendenti dell’ospedale.

I contributi previsti dalle linee guida approvate dall'ospedale Cardarelli

Sussidi

In caso di matrimonio (proprio o di un figlio) o in caso di nascita/adozione/affidamento, sono previsti 1000 euro

Nel caso in cui il coniuge dipendente sia deceduto senza aver maturato diritto alla pensione, sono previsti 10.000 euro

Rimborsi

Per il pagamento delle tasse universitarie/di specializzazione di dipendenti, figli di dipendenti o di dipendenti deceduti, il rimborso di 600€ è possibile per ogni anno di frequenza dell’allievo

Per le spese annuali di asilo nido, fino ai tre anni di età, è previsto un rimborso annuo di 1000 euro

Per la partecipazione al pagamento degli interessi sul mutuo dell’acquisto della prima casa, il rimborso previsto è di 200€

Promozione del merito

Il premio per ogni figlio di dipendente (o dipendenti deceduti) che consegue il diploma di scuola superiore è di 500 euro

Il premio per il dipendente o il figlio di dipendente (anche se deceduto) che consegue la laurea è di 1000 euro