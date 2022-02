Ai baretti di Chiaia scoppia la rissa, donna di 30 anni accoltellata a una gamba La donna è arrivata alle prime luci di questa mattina al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini con una ferita alla gamba destra: indagano i carabinieri.

Movida violenta nella zona dei cosiddetti baretti di Chiaia, luogo di ritrovo, soprattutto nel fine settimana, di giovani e giovanissimi napoletani: una donna di 30 anni è stata accoltellata, probabilmente al culmine di una rissa. Intorno alle 7.30 di questa mattina, la 30enne, originaria di Volla, nella provincia partenopea, è arrivata al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove i medici le hanno diagnosticato una ferita da arma da taglio alla gamba destra. Fortunatamente, la ferita riportata non è stata giudicata grave e, dopo le cure del caso, la donna è stata dimessa con una prognosi di otto giorni.

Sulla vicenda indagano i carabinieri: secondo una prima ricostruzione, che è ancora in fase di accertamento, nel corso della notte la 30enne sarebbe stata ferita in vicoletto Belledonne, nel cuore dei baretti di Chiaia: all'esterno di un bar, per motivi che sono ancora in corso di accertamento, sarebbe scoppiata una rissa, al culmine della quale la donna avrebbe ricevuto il fendente alla gamba. I militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e per individuare i responsabili del ferimento della 30enne.

Proprio nel nosocomio in cui è stata medicata la donna aggredita, qualche ora prima, è stata aggredita una delle guardie giurate che presidiano l'ospedale del centro storico partenopeo. Al Pellegrini, infatti, come denunciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, una donna ha dapprima aggredito verbalmente il vigilante, poi, quando l'uomo le ha voltato le spalle, lei gli ha dato un violento schiaffo dietro la testa.