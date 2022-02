Schiaffo in testa al vigilantes dell’Ospedale Pellegrini: aggredito di spalle da una donna La guardia giurata prima insultata, poi colpita con uno schiaffo sulla nuca mentre era voltato di spalle. Borrelli: “Piena solidarietà. basta violenza”

A cura di Pierluigi Frattasi

Prima l'aggressione verbale al vigilantes di guardia all'esterno dell'Ospedale Vecchio Pellegrini, poi, quando l'uomo si gira di spalle, un violento schiaffo dietro la testa. A compiere l'ennesima violenza contro il personale del nosocomio napoletano della Pignasecca una donna che era in attesa all'esterno del presidio sanitario. L'accaduto è stato denunciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, di Europa Verde: "Abbiamo ricevuto l’ennesimo video relativo a un’aggressione subita in pieno giorno dalle guardie giurate in servizio all’ingresso dell’ospedale Vecchio Pellegrini – scrive Borrelli – ad opera, stavolta, di una donna che dopo un diverbio ha ritenuto di poter insultare, minacciare e colpire uno dei vigilantes alle spalle".

La guardia giurata colpita di spalle

La guardia giurata è stata colta di sorpresa dall'aggressore, mentre era voltata di spalle. "Allo sfortunato protagonista di questo episodio – conclude Borrelli – va la mia piena solidarietà, sottolineando il comportamento professionale che i tre uomini in servizio hanno tenuto evitando che la cosa degenerasse. Resta il fatto che le minacce e le aggressioni al personale sanitario e della guardiania negli ospedali è diventata una cosa oramai all’ordine del giorno. Una deriva di violenza e arroganza che può essere arginata solo con la presenza di presìdi fissi delle forze dell’ordine negli ospedali, come chiediamo da molto tempo”. Il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video postato sui social network, ha voluto esprimere la piena solidarietà a tutto il personale del Pellegrini.