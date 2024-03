Agrumeto trasformato in b&b: sequestro da 142mila euro a Sorrento Il titolare di “Fattoria Marecoccola” non avrebbe pagato l’Irpef su oltre 400mila euro di ricavi nel 2022; sequestrati soldi e un immobile a Sant’Agnello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

L'attività principale era ufficialmente quella di "coltivazione di agrumi", con annessi benefici fiscali, ma, secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, in realtà in quel sito si svolgeva soprattutto attività turistico-ricettiva: per questo motivo è stato denunciato il titolare della ditta individuale "Fattoria Marecoccola" di Sorrento (Napoli), accusato di non avere versato 142.135 euro di Irpef. L'uomo è indagato per dichiarazione infedele e nei suoi confronti è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente; il vincolo giudiziario è stato posto su 406,89 euro in contanti e su un immobile di proprietà dell'imprenditore e situato nel comune di Sant'Agnello.

Il provvedimento arriva al termine di una verifica fiscale svolta dalle fiamme gialle nei confronti dell'imprenditore. La ditta aveva dichiarato come codice di attività quello relativo all'agrumeto, ottenendo in questo modo l'abbattimento del reddito e, di conseguenza, pagando meno tasse; con l'ispezione è stato però accertato che nella struttura l'attività prevalente era quella del b&b, tra l'altro anche ampiamente pubblicizzata sul sito Internet e sui social.

In particolare l'uomo, nel periodo di imposta 2022, avrebbe sottratto al reddito imponibile 419.509 euro, somma per la quale non avrebbe, di conseguenza, pagato l'Irpef. Avrebbe quindi evaso 142.135 euro e per questa somma è stato disposto il sequestro per equivalente, eseguito dai finanzieri di Torre Annunziata in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale locale su richiesta della Procura.