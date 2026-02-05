Agropoli, sfonda il parapetto con la Bmw e precipita sul furgone: morto conducente, grave la moglie

Si schianta con la Bmw contro il parapetto e vola giù per diversi metri, atterrando su un furgone parcheggiato in strada, di sotto, e distruggendolo. Morto il conducente dell'automobile, un uomo di 83 anni, originario di Santa Maria di Castellabate. Gravemente ferita la moglie, ricoverata in ospedale. La donna, all'arrivo dei soccorritori, era cosciente ed è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso. Il violento incidente stradale è avvenuto questa mattina, giovedì 5 febbraio, ad Agropoli, in provincia di Salerno, attorno alle ore 11.

Incidente in via Vico ad Agropoli, morto automobilista

Il sinistro è avvenuto in via Giambattista Vico. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri della compagnia di Agropoli, nonché diverse ambulanze del 118 dell'Asl di Salerno. Il traffico nella zona si è bloccato, con lunghe code anche in via Pio X. Diverse le ipotesi al vaglio degli investigatori. Tra queste, non si esclude che l'automobilista possa essere stato colpito da improvviso malore, andando a sbattere contro la barriera, sfondandola e volando di sotto, nei pressi dell'Istituto Clinico Mediterraneo.

Sia l'auto che il furgone sono rimasti completamente distrutti e sventrati. L'impatto ha causato anche danni alle tubature del gas presenti nell'area. Sul posto sino intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di Salerno, che hanno liberato gli occupanti dalle lamiere dell'auto accartocciata, tagliandole con i flex. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda. Sono state raccolte le prime testimonianze ed eseguiti i rilievi del caso. Mentre si cercano eventuali filmati delle telecamere della zona. Sul posto anche il magistrato di turno.