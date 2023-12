Agnano, rubato defibrillatore dall’ambulanza mentre il 118 soccorre un anziano Il furto su un mezzo dell’Asl Napoli 2. La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate: “Restituitelo, è di vitale importanza per tutta la comunità”.

A cura di Nico Falco

La foto diffusa da "Nessuno Tocchi Ippocrate" per rendere identificabile il modello rubato

Un monitor multiparametrico e defibrillatore, del valore di circa 18mila euro, è stato rubato questa mattina da un'ambulanza dell'Asl Napoli 2 ad Agnano, nel territorio che ricade nel comune di Pozzuoli, nell'immediata provincia di Napoli; la strumentazione è stata sottratta mentre il personale del 118 era impegnato nel soccorso ad una persona anziana ospite della Rsa Villa Flegrea di via Antiniana. A rendere noto l'accaduto è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

Sul furto, avvenuto intorno alle 11.30 di oggi, 4 dicembre, indagano i carabinieri di Pozzuoli. Al momento non si esclude che sia stato opera di qualcuno che non si sia nemmeno reso conto del valore della strumentazione asportata; parallelamente, viene tenuta in considerazione anche l'ipotesi di un furto su commissione, o comunque consumato con l'obiettivo di tentare di rivendere il macchinario a strutture sanitarie private. Scrive Nessuno Tocchi Ippocrate su Facebook:

durante le manovre di carico del paziente nel mezzo di soccorso, ignoti hanno trafugato il monitor multiparametrico nonché defibrillatore. L'appello va ai ladri: restituite il defibrillatore contattando la nostra associazione in privato. Per noi e per la comunità questo apparecchio è di vitale importanza. Il nostro appello va inoltre a tutta la comunità di Napoli e provincia: se vi viene proposto l'acquisto di una apparecchiatura denominata “CORPULS” avvisate immediatamente le forze dell’ordine, occhi aperti anche nei mercatini dell’usato.