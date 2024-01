Agnano, deposito di moda distrutto da incendio: usate anche le autobotti dell’Ippodromo per i soccorsi Il rogo ha devastato un deposito di abbigliamento. Sul posto i vigili del fuoco, aiutati da personale dell’Ippodromo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Distrutto da un incendio un deposito di capi di abbigliamento nei pressi dell'Ippodromo di Agnano a Napoli. Ancora da chiarire l'origine del rogo, che è scoppiato ieri mattina all'interno del parco Pastore, nel quartiere occidentale partenopeo. Sul posto sono arrivate 3 squadre del Comando dei vigili del fuoco di Napoli per le operazioni di soccorso, con il supporto del personale dell'Ippodromo che ha messo a disposizione le autobotti utilizzate per la pista. Le fiamme, in poco tempo, sono state domate e per fortuna non si registrano feriti. Dal deposito si è levata una densa colonna di fumo nero, visibile anche per diversi chilometri.

L'incendio domato anche grazie alle autobotti dell'Ippodromo

Sulla vicenda è intervenuto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra):

"Occorre verificare immediatamente l'origine del rogo e se ci siano stati danni o pericoli per le abitazioni adiacenti e per gli animali ricoverati nell'ippodromo e al tempo stesso ringrazio il personale dell'Ippodromo di Agnano che è intervenuto tempestivamente a supporto dei vigili del fuoco mettendo a disposizione mezzi e uomini per evitare il propagarsi delle fiamme. Un gesto di responsabilità prezioso di fronte a un'emergenza del genere".

Mentre Pasquale Infimo, intervenuto insieme ai colleghi del personale dell'ippodromo partenopeo, ha raccontato a Borrelli:

"Ci siamo immediatamente attivati per evitare il peggio, mettendo a disposizione dei vigili del fuoco le nostre autobotti che normalmente utilizziamo per bagnare la pista da corsa. Abbiamo ritenuto doveroso dare una mano di fronte a un'emergenza del genere provvedendo anche a tutelare l'incolumità delle persone e dei cavalli all'interno della struttura".