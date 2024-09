video suggerito

Agguato nel centro di Napoli, uomo ucciso a colpi di pistola alla Duchesca Omicidio in pieno giorno a Napoli: un uomo, Luigi Procopio, è stato ucciso a colpi di pistola in zona Duchesca. Sul posto la Polizia di Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Agguato nel centro di Napoli nel primo pomeriggio di oggi, 30 settembre: un uomo è stato ucciso in vico VII Duchesca, tra la zona della Duchesca e piazza Garibaldi. Sul posto la Polizia di Stato. La vittima è Luigi Procopio, 45enne del posto con precedenti penali per reati contro il patrimonio, truffa e stalking; per la ricostruzione della dinamica e per le indagini sono al lavoro gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli (dirigente Giovanni Leuci).

Secondo i primi dati raccolti l'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi proiettili poco prima delle 17, mentre si trovava in strada; sarebbe deceduto poco dopo. L'omicidio sarebbe avvenuto davanti al figlio minorenne della vittima. A seguito della segnalazione dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco sono intervenute le pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura. Al vaglio degli investigatori, la possibilità che elementi importanti possano arrivare dall'analisi delle telecamere di sorveglianza installate in zona.

Procopio sarebbe stato legato al clan Mazzarella; era stato vittima di un agguato due anni fa, nel maggio 2022, quando spararono contro la sua automobile mentre percorreva via Foria, all'altezza dell'Orto Botanico di Napoli.