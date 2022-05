Spari tra la folla a via Foria, colpita un’auto: panico al centro di Napoli Gli spari all’altezza di una pompa di benzina che si trova nei pressi dell’Orto Botanico e del ristorante ‘A figlia d’o marenaro. Indaga la Polizia di Stato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Spari contro un'auto a via Foria, tra le strade dello shopping più affollate di Napoli. La sparatoria è avvenuta all'altezza di una pompa di benzina con autolavaggio che si trova nei pressi dell'Orto Botanico, all'angolo con via Michele Tenore. Di fronte c'è il famoso ristorante di pesce "‘A figlia d'o marenaro". Diversi i colpi di arma da fuoco che sarebbero stati esplosi. Sul posto sono subito arrivati gli agenti della Polizia di Stato per le indagini del caso. Al momento non sembra ci siano feriti.

Sarebbero almeno 5 i proiettili esplosi, secondo le prime ricostruzioni. Nel mirino, forse un'auto ferma davanti a un autolavaggio. Il fatto è avvenuto poco prima delle ore 19,00, orario in cui la strada è molto trafficata. La sparatoria ha scatenato un fuggi fuggi generale tra le persone che erano in strada e hanno cercato rifugio entrando di corsa nei negozi che affacciano sulla strada. Il finestrino di un'auto modello Smart è esploso, colpito da proiettili, andando in frantumi.