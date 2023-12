Agguato nel bar nel centro di Napoli: spari nella notte, panico tra i clienti Riad notturno in un bar del corso Umberto I, una persona ha fatto irruzione e ha esploso diversi colpi di pistola; non risultano feriti, indaga la Polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una persona avrebbe fatto irruzione all'interno di un bar del corso Umberto I, nel centro di Napoli, e avrebbe improvvisamente aperto il fuoco, esplodendo diversi colpi di pistola all'interno e all'esterno dell'attività commerciale e scatenando il panico tra i clienti. É successo nella notte scorsa, tra il 28 e il 29 dicembre, sull'accaduto indaga la Polizia di Stato.

Il raid è stato consumato ai danni della caffetteria "Dolce Vita", aperta 24 ore. Al momento, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, c'erano un barista e alcuni clienti; subito dopo gli spari il responsabile si sarebbe dileguato. I proiettili sarebbero andati tutti a vuoto, non avrebbero colpito nessuno. Stando ai primi accertamenti l'attività commerciale non sarebbe stata l'obiettivo: è ritenuto verosimile che chi ha aperto il fuoco volesse colpire qualcuno che si trovava all'interno e che è scappato insieme agli altri quando si è scatenato il panico.

Sul posto sono intervenute le volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli per raccogliere le testimonianze e per l'avvio delle indagini. Nella notte sono state effettuate le verifiche nei Pronto Soccorso cittadini, come da prassi, ma non sono stati registrati accessi di persone con ferite d'arma da fuoco collegabili all'episodio. Ulteriori elementi potrebbero essere ricavati dalle telecamere delle attività commerciali e da quelle installate lungo il corso Umberto I e le strade limitrofe.