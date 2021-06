Un agguato questa mattina nel cuore di Somma Vesuviana: diversi colpi di pistola sono stati esplosi contro un 59enne già noto alle forze dell'ordine, che è stato raggiunto da un proiettile e si trova ora ricoverato in ospedale. Carabinieri sono giunti sul posto per ascoltare le testimonianze e cercare di ricostruire la dinamica dell'evento che, per puro caso, non ha avuto esiti ben peggiori, soprattutto considerato che l'agguato è avvenuto in zona trafficata.

Tutto è iniziato alle 9 di questa mattina, domenica 20 giugno, su via Malatesta a Somma Vesuviana, popoloso comune della provincia di Napoli. All'interno di una rivendita all'ingrosso di frutta, sono improvvisamente partiti degli spari contro un 59enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. Colpi d'arma da fuoco forse per uccidere: uno di questi lo ha raggiunto al polso sinistro, ferendolo. Immediati sono stati i soccorsi del 118, che lo hanno trasportato presso l'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola per le cure del caso. Curato dai medici, l'uomo si trova ora ricoverato nel nosocomio nolano, dove rimane sotto osservazione del personale sanitario ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, intanto, indagano sull'agguato: non è chiaro né quante persone vi abbiano preso parte, né tantomeno l'esatta modalità. Non è escluso che chi abbia aperto materialmente il fuoco fosse già presente sul luogo, così come non è chiaro se non possa essersi trattato di una "resa dei conti" magari successiva ad una lite. Fondamentale per le indagini saranno eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e la testimonianza dei presenti, oltre che della stessa vittima.