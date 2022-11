Agguato di camorra Miano: cadavere rinvenuto in automobile con fori di proiettile Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un’automobile a Miano, Napoli nord. Si tratterebbe di un agguato di camorra, la vittima uccisa a colpi di pistola.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un'automobile a Miano, periferia Nord di Napoli; le generalità non sono state ancora diffuse, sul posto la Polizia di Stato per i rilievi. Il ritrovamento intorno alle 17:30 di oggi, 11 novembre. La vettura, a quanto si apprende, era in via Della Liguria, strada stretta e a senso unico. Si tratta di un omicidio, probabilmente riconducibile a dinamiche di camorra: sul corpo sono presenti diversi fori di proiettile.

La dinamica non è stata ancora ricostruita; non è chiaro, infatti, se il veicolo fosse parcheggiato o se la vittima sia stata affiancata dai killer mentre era in marcia. Inutili i tentativi di soccorso: quando i poliziotti sono arrivati sul posto, in seguito alla segnalazione del corpo nell'automobile, per l'uomo non c'era già più nulla da fare, era probabilmente deceduto all'istante.

Ieri l'agguato al Rione Traiano, 19enne in fin di vita

Si tratta del terzo agguato nel giro di pochi giorni a Napoli. Nella tarda serata dell'8 novembre a Soccavo era stato ferito un 19enne, raggiunto da una pallottola allo zigomo e dichiarato dai sanitari fuori pericolo. Ieri sera, invece, a finire nel mirino è stato il 23enne è stato Antonio Artiano, raggiunto da un colpo di pistola alla testa; portato prima al San Paolo e successivamente all'Ospedale del Mare, il giovane è ancora ricoverato in condizioni gravissime.

Il ragazzo vittima del secondo agguato è il figlio di Giovanni Artiano, ritenuto molto vicino ad Antonio Scognamillo, alias Tonino ‘o Parente, elemento di spicco del clan Grimaldi; il raid potrebbe quindi inquadrarsi nella faida che vede coinvolto lo storico clan di Soccavo e i Vigilia.