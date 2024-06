video suggerito

Agguato alle Salicelle, 25enne ferito: la pioggia di proiettili da un’auto Spari nella notte nel rione Salicelle di Afragola, numerosi colpi esplosi contro un 25enne; il ragazzo ferito alle gambe, è fuori pericolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un'automobile lo avrebbe affiancato mentre era in via Salicelle, all'interno del rione popolare di Afragola (Napoli), e dall'abitacolo avrebbero aperto il fuoco all'improvviso, esplodendo numerosi colpi verso di lui. È quello che ha raccontato agli investigatori un 25enne del comune del Napoletano, ricoverato nella notte nell'ospedale di Frattamaggiore. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato.

La vittima, B. P., classe '98, risulta avere diversi precedenti di polizia ma non sarebbe inquadrata in contesti di criminalità organizzata. L'agguato è avvenuto intorno alle 2 del mattino di oggi, 20 giugno. E non è escluso, visto il numero di proiettili, che chi ha sparato aveva intenzione di uccidere. Il 25enne è stato raggiunto da due colpi, uno alla gamba sinistra e l'altro lo ha ferito di striscio alla caviglia destra.

Il ragazzo è stato portato in ambulanza al Pronto Soccorso del "San Giovanni di Dio" di Frattamaggiore, dove è stato medico e, dopo gli accertamenti del caso, è stato escluso il pericolo di vita. La dinamica è in via di accertamento, la versione fornita dal 25enne è al momento al vaglio degli inquirenti; indagini sono in corso sulle frequentazioni del 25enne, che non sarebbe stato in grado di fornire ulteriori indicazioni su chi ha sparato né sull'automobile utilizzata.