Agguato al corso Lucci: in due sparano a un giovane, una donna ferita per errore In due su uno scooter hanno aperto il fuoco nel centro di Napoli contro un ragazzo; una pallottola vagante ha colpito una 68enne.

A cura di Nico Falco

Un giovane e una donna di 68 anni sono rimasti feriti questa sera sul corso Lucci, nel centro di Napoli, a pochi passi dalla stazione centrale di piazza Garibaldi. É accaduto intorno alle 18:45, sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia di Stato. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un agguato, obiettivo del quale sarebbe stato il ragazzo, classe 2005. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli.

A sparare, apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sarebbero stati due giovani in sella a un Sh di colore bianco, che avrebbero aperto il fuoco all'angolo con via Antonio Toscano, strada che si infila tra gli edifici delle cosiddette "Case Nuove". Le pallottole esplose sarebbero state numerose, in un orario in cui l'area era molto trafficata.

Il 18enne è stato raggiunto da un proiettile alla gamba sinistra. Una delle pallottole vaganti ha invece centrato la donna, del tutto estranea alla vicenda, che si trovava poco distante. Il giovane è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, mentre la passante a quello dell'Ospedale del Mare; le condizioni di entrambi non destano preoccupazione, per loro una prognosi di pochi giorni salvo complicazioni. Al vaglio degli investigatori le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza pubbliche e private installate nelle vicinanze.