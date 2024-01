Agguato ai Quartieri Spagnoli, c’è un arresto: gli spari nella guerra tra clan Agguato ai Quartieri Spagnoli, arrestato un uomo considerato vicino al gruppo di Vincenzo Masiello, detto ‘o cucù. L’episodio sarebbe legato ad una faida. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

C'è un arresto per l'agguato del 7 novembre 2022 nei Quartieri Spagnoli di Napoli: si tratta di un uomo che, nelle scorse ore, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuto gravemente indiziato di lesioni personali, aggravate anche dalle modalità mafiose, porto e detenzione di arma comune da sparo. Sarebbe stato lui, secondo gli inquirenti, ad aprire il fuoco contro un uomo del clan rivale: l'episodio, infatti, sarebbe da collocare nella faida tra i gruppi facenti capo rispettivamente a Vincenzo Masiello detto ‘o cucù (al momento detenuto per reati associativi) da una parte e alla famiglia criminale dei Mazzanti dall'altra.

L'uomo arrestato apparterrebbe proprio al gruppo di Masiello: secondo gli inquirenti, quella sera del 7 novembre 2022 avrebbe incrociato in Vico Lungo San Matteo, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, la vittima (ritenuto vicino ai Mazzanti) ed avrebbe aperto il fuoco: almeno cinque i colpi sparati, colpendolo alle gambe e procurandogli anche una frattura esposta alla gamba destra. Dalle indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e condotte dalla Squadra Mobile partenopea, è anche emersa un'altra circostanza, e cioè che appena due giorni dopo l'agguato (e dunque il 9 novembre), l'uomo avesse consegnato un'arma da fuoco ad un minorenne per nasconderla, e sfuggire così ad un controllo di polizia. Per l'uomo è così scattato nelle scorse ore l'arresto: portato in carcere, dovrà rispondere davanti all'autorità giudiziaria di lesioni personali aggravate dalle modalità mafiose, porto e detenzione di arma comune da sparo.