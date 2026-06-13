Latitante arrestato, era a Casalnuovo: è considerato esponente di spicco del Clan Contini

Era sfuggito al blitz di marzo che aveva portato all’arresto di 71 persone, 39 delle quali considerate esponenti del clan Contini: si nascondeva a Casalnuovo.

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Era ricercato dallo scorso marzo, sfuggito ad un blitz delle forze dell'ordine che aveva portato 39 persone in carcere con l'accusa di essere appartenenti al clan Contini e di far parte di un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. Lo hanno rintracciato nelle scorse ore, a Casalnuovo, nell'hinterland partenopeo: a finire in manette Gennaro Russo, classe 1976, considerato dagli inquirenti un esponente di spicco del clan Contini, confederato assieme ai clan Licciardi e Mallardo della cosiddetta Alleanza di Secondigliano. Nella stessa operazione, finirono in manette anche presunti esponenti di altri clan, come i Mazzarella, e i Sequino-Savarese, per un totale di 71 arresti complessivi. Operazioni che portarono anche al plauso da parte del procuratore di Napoli Nicola Gratteri.

Le indagini degli uomini della Sezione Investigativa Servizio Centrale Operativo (S.I.S.C.O.) e del Servizio Centrale Operativo, si sono avvalse di strumenti tecnologici, oltre agli strumenti tradizionali, permettendo di accertare come il clan Contini operasse su vaste aree della città attraverso ramificazioni apparentemente autonome sul territorio di pertinenza, e che agivano attraverso propri affiliati e “referenti”, ma che dovevano comunque rapportarsi alle figure di vertice dell’organizzazione criminale, che operava quindi come un unico sodalizio. Russo sarebbe stato quindi incaricato dai vertici del clan Contini di gestire attività come estorsioni e traffico di sostanze stupefacenti all’interno del quartiere Poggioreale e, più precisamente, nella zona del rione Sant'Alfonso, meglio conosciuto come ‘o Connolo.