Blitz all’alba in tutta Napoli contro i clan Contini, Mazzarella e Sequino-Savarese
L’operazione in diverse zone del Centro Storico di Napoli: impegnati uomini dell’Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, dalla Sanità a Forcella.
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Maxi blitz all'alba di questa mattina in tutto il centro storico di Napoli nei confronti di numerosi esponenti dei clan Contini, Mazzarella e Sequino-Savarese. L'operazione è stata condotta congiuntamente dall'Arma dei Carabinieri e dalla Polizia di Stato, nei quartieri Vasto-Arenaccia, Borgo Sant'Antonio Abate, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità. Una vasta operazione anticamorra che ha visto un enorme dispiegamento di forze fin dalle primissime luci del mattino. Al momento le operazioni sono ancora in corso, e non sono stati forniti dettagli sugli esiti.
(Articolo in aggiornamento)
0 CONDIVISIONI