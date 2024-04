video suggerito

Agguato ad Afragola, 41enne ferito da un proiettile alla schiena L'uomo si trovava nella sua automobile quando è stato avvicinato da alcuni sconosciuti, che gli hanno sparato: invano, il 41enne ha tentato di fuggire, ma è stato ferito.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Spari tra le strade di Afragola, nella provincia di Napoli; la scorsa notte, un uomo di 41 anni è stato ferito a colpi di pistola, in quello che sembrerebbe essere un vero e proprio agguato. Questa notte, il 41enne si trovava all'interno della propria auto all'incrocio tra via della Resistenza e via Indipendenza, quando è stato avvicinato da alcuni sconosciuti, che gli hanno puntato contro una pistola. L'uomo ha tentato la fuga con l'auto, ma il commando ha fatto fuoco: un proiettile ha colpito il 41enne alla schiena.

L'uomo ha raggiunto autonomamente il Pronto Soccorso della Clinica Villa dei Fiori, nella vicina Acerra, dove è stato medicato dai sanitari: non ha riportato ferite giudicate gravi. Le forze dell'ordine, allertate dai medici, sono intervenuti nel nosocomio acerrano; il 41enne, però, non è riuscito a fornire elementi utili per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per pervenire alle motivazioni dietro il suo ferimento. Le forze dell'ordine hanno così avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda.