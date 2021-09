Agguato a Volla, giovane raggiunto da tre proiettili mentre era in auto con l’amico Un 18enne è stato ferito a colpi di pistola nella notte a Volla, in provincia di Napoli; è stato raggiunto da 3 proiettili, a un braccio, allo sterno e all’addome. Ha riferito di essere stato colpito mentre si trovava in automobile con un amico di 16 anni, anche lui incensurato, da alcuni sconosciuti arrivati su un’altra vettura; le indagini sono affidate ai carabinieri.

A cura di Nico Falco

Un 18enne di Volla, incensurato, è stato ricoverato nella notte all'Ospedale del Mare di Napoli per ferite da arma da fuoco: è stato raggiunto da tre proiettili al braccio sinistro, all'addome e allo sterno. Sull'episodio, che per la dinamica ricorda un agguato di camorra (nonostante il ragazzo non risulti legato alla criminalità, organizzata o meno) sono in corso accertamenti, in carico ai carabinieri. La dinamica è in fase di ricostruzione.

Il giovane ha raccontato di essere stato ferito in via Casa dell'Acqua, strada alla periferia di Volla, comune alle porte di Napoli, mentre si trovava in automobile insieme ad un amico di 16 anni. Secondo quanto da lui riferito la loro macchina sarebbe stata affiancata da un'altra vettura con a bordo degli uomini che avrebbero subito premuto il grilletto. Pistola puntata nell'abitacolo, non avrebbero detto nulla prima di sparare. Il ragazzo, raggiunto da tre proiettili, è stato portato in ospedale da un'ambulanza del 118; i medici hanno escluso il pericolo di vita. Anche il secondo giovane è incensurato e non risulta avere frequentazioni criminali. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco.

Lite sfocia nel sangue, 19enne ferito con 15 coltellate

Un altro episodio di sangue è avvenuto nella notte a Napoli: un 19enne è stato ferito con 15 coltellate, sembrerebbe durante una lite alla cui base ci sarebbero ragioni sentimentali. Ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita, il ragazzo, che abita nella zona del Borgo Sant'Antonio Abate, ha detto ai carabinieri di essere stato aggredito in piazza Santa Maria della Fede, nei pressi del corso Garibaldi.