Sangue nella notte a Napoli, giovane ferito con 15 coltellate Un 19enne napoletano, incensurato, è stato ferito con 15 coltellate nella notte nel centro città; l’aggressione, stando al suo racconto, sarebbe avvenuta in piazza Santa Maria della Fede, nei pressi del corso Garibaldi. Da ricostruire la dinamica e i motivi: si tratterebbe dell’epilogo di una lite nata per ragioni sentimentali.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un giovane di 19 anni è stato accoltellato nella notte nel centro di Napoli, si sarebbe trattato dell'epilogo di una lite i cui contorni non sono stati ancora definiti ma che sarebbe scoppiata per motivi sentimentali. Il ragazzo, incensurato, è stato medicato all'ospedale dei Pellegrini, dove i medici hanno escluso il pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno ascoltato la vittima per cercare di ricostruire la dinamica; al momento sono emersi pochi e confusi elementi, le indagini sono in corso anche con l'ausilio dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.

L'aggressione, stando a quanto riferito dal 19enne, sarebbe avvenuta in piazza Santa Maria della Fede, nei pressi del corso Garibaldi e non troppo distante dall'abitazione del giovane, che abita nella zona del Borgo Sant'Antonio Abate. Il ragazzo sarebbe stato aggredito da una persona sola, che lo avrebbe colpito con una quindicina di coltellate in varie parti del corpo; la dinamica è in fase di ricostruzione, non è chiaro se i due si fossero incontrati per caso e se ci fossero altri testimoni al momento del ferimento.

In ospedale i medici hanno accertato che i fendenti non sono profondi, probabilmente perché sferrati con un coltellino con una lama corta; non risultano lesi organi vitali ma è stato ugualmente disposto il ricovero in prognosi riservata per monitorare lo stato di salute della vittima. I militari sono arrivati al Pronto Soccorso in seguito alla segnalazione arrivata dai sanitari e hanno avviato le indagini. In queste ore sono in corso le ricerche per risalire all'identità dell'aggressore, si tratterebbe di un coetaneo.