Agguato a Napoli: grave ragazza di 21 anni, ferito attore della “Paranza dei bambini” Due 21enni sono stati feriti a colpi di pistola nella notte a Napoli; la ragazza è grave. Il giovane è un ex attore, aveva recitato nella “Paranza dei bambini”

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ciro Vecchione

Due giovani, entrambi di 21 anni, sono stati feriti nel corso della notte nella zona nel centro di Napoli: secondo le ricostruzioni erano in auto quando due persone in scooter si sarebbero avvicinate e avrebbero aperto il fuoco, mirando nell'abitacolo. Lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Lei, A. F., è stata raggiunta da una pallottola all'addome ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata; lui, Ciro Vecchione, attore che aveva recitato nel film "La paranza dei bambini" del 2019, è stato invece colpito al bacino e non è in pericolo di vita.

L'agguato, sulla cui matrice sono in corso indagini della polizia, è avvenuto alle 2.41 di oggi, 11 dicembre, in piazza Carlo III; i due sarebbero stati bloccati mentre procedevano in direzione di piazza Cavour. I due giovani, seppur feriti, sono riusciti a raggiungere l'ospedale dei Pellegrini; sono stati stabilizzati nel Pronto Soccorso e quindi ricoverati nella stessa struttura. La situazione della ragazza è la più delicata, per lei i medici si sono riservati di sciogliere la prognosi. La dinamica è in fase di accertamento, così come i motivi: nonostante le modalità, che farebbero pensare ad un agguato riconducibili alla malavita organizzata, gli investigatori non escludono che il ferimento possa essere scaturito da questioni private dei due giovani.

Vecchione venne ferito in un raid due anni fa, nell'agosto del 2021. Il ragazzo si trovava con un amico, anche lui residente nel rione Sanità, quando entrambi vennero raggiunti da colpi di pistola; lui, all'epoca 19enne, fu raggiunto da un proiettile al torace, mentre l'altro, 18 anni, da due colpi alla testa e si salvò miracolosamente. Dinamica da agguato di camorra, anche se i due giovanissimi non erano ritenuti inquadrati in ambienti criminali. Vecchione raccontò poi di essere stato ferito da due persone in moto, che avrebbero aperto il fuoco contro lui e l'amico forse per un errore di persona.