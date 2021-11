Agguato a Napoli, 30enne ucciso a colpi di pistola a Fuorigrotta L’agguato si è verificato intorno alle 21.30 di ieri, mercoledì 10 novembre, in un distributore di benzina in via Caio Duilio. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un giovane di 30 anni, Andrea Merolla, è stato ucciso a colpi di pistola nel corso di un agguato che si è verificato a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli. Nella serata di ieri, mercoledì 10 novembre, intorno alle 21.30, Merolla si trovava vicino a un distributore di benzina in via Caio Duilio quando i killer sono entrati in azione: una raffica di proiettili, almeno cinque, che hanno centrato il 30enne, che ha provato invano a rifugiarsi dietro il distributore. Da quanto si apprende, il 30enne è stato trasportato all'ospedale San Paolo, non molto lontano dal luogo dell'agguato: nel nosocomio partenopeo, però, Merolla è purtroppo deceduto poco dopo il suo arrivo a causa delle ferito provocate dai proiettili.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato: gli agenti si sono recati sul luogo dell'agguato e hanno effettuato tutti i rilievi del caso utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e a rintracciare i responsabili. Come da prassi in casi come questo, su disposizione del magistrato la salma del 30enne è stata traferita all'obitorio del Policlinico, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia.

Cresce la tensione, e la violenza, a Napoli e provincia. Soltanto qualche notte fa, a Volla, nell'hinterland napoletano, un uomo di 54 anni è stato ferito a colpi di pistola, uno dei quali gli ha centrato il petto. Soccorso, l'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dal Mare di Napoli, dove si trova ricoverato in gravi condizioni di salute, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che non escludono nessuna pista.