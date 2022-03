Agguato a Casoria, ucciso il 36enne Vincenzo Cerqua a colpi di pistola L’agguato in via Gaetano Pelella. La vittima era all’interno dell’auto. Sul posto trovati bossoli di calibro 45. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Agguato a Casoria, in provincia di Napoli, nella tarda serata di oggi, 2 marzo 2022. Ucciso a colpi di pistola un 36enne napoletano, Vincenzo Cerqua, già noto alle forze dell’ordine. L'agguato è avvenuto in via Gaetano Pelella, attorno alle 20,45. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, si trovava all'interno della sua auto, quando sarebbe stato raggiunto dagli aggressori in scooter che avrebbero sparato diversi colpi. Sul posto sono stati ritrovati dei bossoli calibro .45. Immediato l'intervento dei Carabinieri della locale compagnia e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che stanno conducendo le indagini. Sul posto anche l'ambulanza del 118. Il personale sanitario, però, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Trovati bossoli di calibro 45

L'agguato sarebbe avvenuto poco dopo le ore 20, in via Gaetano Pelella, una traversa che si trova tra il sottopassaggio dalla strada Sannitica e via Pietro Nenni. Secondo gli investigatori, ignoti avrebbero sparato alcuni colpi d’arma da fuoco nei confronti Vincenzo Cerqua, nato a Napoli nel 1986. L’uomo è deceduto. Le indagini, condotte da parte dei Carabinieri della Compagnia di Casoria insieme a quelli del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, sono ancora in corso. La vittima, come detto, era all’interno della propria autovettura, una utilitaria. Sul posto sono stati rivenuti alcuni bossoli calibro 45. La zona è stata transennata con il nastro bianco e rosso, per consentire i rilievi del caso, nell'attesa dell'arrivo del magistrato di turno.