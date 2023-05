Agguato a Capaccio Paestum: spari contro un’auto, ferita una donna: è in ospedale Una donna di 46 anni colpita, forse per errore, durante un agguato a Capaccio Paestum: cinque colpi contro un’auto in sosta. Indagano i carabinieri.

Immagine di repertorio

Un agguato a colpi di pistola contro un'automobile, con una donna ferita e portata in ospedale: è il bilancio di un pomeriggio di paura a Capaccio Paestum, nel Salernitano. Non è chiaro quale fosse l'obiettivo dell'agguato e se la donna sia stata colpita per errore. Portata all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, se la caverà: dopo un intervento chirurgico al braccio, la donna non sarebbe infatti in pericolo di vita. Indagano i carabinieri di Capaccio Scalo assieme ai colleghi di Agropoli.

Tutto è accaduto attorno alle 15 di ieri pomeriggio, nei pressi della rotatoria di Ponte Barizzo: due persone a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata sono arrivati a volto coperto con casco integrale, sparando almeno cinque colpi contro una vettura parcheggiata, sfondandone il lunotto posteriore. Uno dei colpi ha raggiunto al braccio destro una 46enne di origini polacche, che si trovava nei pressi. Non è chiaro se l'obiettivo fosse lei oppure l'automobile, parcheggiata davanti ad alcune villette della zona. Fatto sta che i residenti, uditi gli spari, hanno chiamato subito le forze dell'ordine: la donna, soccorsa dalla Croce Gialla, è stata portata presso l'ospedale di Salerno dove si trova ancora adesso ricoverata, ma le due condizioni non sarebbero gravi. I due a bordo della moto sono spariti dopo l'agguato. I carabinieri di Agropoli e quelli di Capaccio Scalo hanno effettuato i rilievi sul posto: recuperati cinque bossoli calibro 7,65 dalla zona. Tutte le ipotesi sono ora al vaglio degli inquirenti che stanno ascoltando i testimoni e vagliando eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza presenti in zona.