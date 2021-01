Un giovane di 19 anni, Franco Crescentini, è stato ferito alle gambe da un colpo di pistola intorno alle 11 di oggi, 22 gennaio. È accaduto a Boscoreale, in provincia di Napoli, all'interno del rione Piano Napoli, in via Settembrini. Il giovane non è in pericolo di vita. È stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, indagini in corso.