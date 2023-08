Medici e infermieri aggrediti, negli ospedali di Caserta corsi per essere più gentili con i pazienti L’Asl di Caserta attiva i corsi per il personale sanitario dei Pronto Soccorso ospedalieri: “Serviranno a migliorare la comunicazione con gli utenti”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Contro le aggressioni al personale sanitario l'Asl di Caserta avvia i corsi di formazione per medici e infermieri per migliorare i rapporti e la comunicazione con l'utenza. Tecnicamente si chiama “Crisis and Emergency Risk Communication” e riguarda la capacità di gestire momenti di particolare crisi con tatto e delicatezza come può essere la comunicazione del decesso di una persona cara o un peggioramento del suo stato di salute.

In quei minuti terribili, quando l'aria è carica di apprensione, saper dire la parola giusta al momento giusto può essere fondamentale per evitare che la situazione degeneri. Da qui, l'iniziativa dell'Asl di Caserta per fronteggiare gli atti di aggressioni nei confronti degli Operatori Sanitari preposti ai primi soccorsi.

I primi corsi ad ottobre nei Pronto Soccorso casertani

I primi corsi partiranno ad ottobre. La Direzione Strategica dell’Asl di Caserta, tra le prime a farlo in Campania, ha programmato dei Corsi di Formazione idonei dedicati agli Operatori dei Pronto Soccorso degli Ospedali di Aversa, Marcianise, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese ed avvalendosi di riconosciuti professionisti del settore. “Gli obiettivi dei Corsi – scrive – partono dal concetto di circolarità delle interazioni e delle relazioni: favorire il benessere dell’utenza migliora il clima lavorativo dell’operatore e riduce il rischio aggressione e viceversa”. Perché, argomenta l'azienda sanitaria, “l’umanizzazione del Pronto Soccorso rappresenta il benessere dell’utenza e, contemporaneamente, dei lavoratori”.

Quali sono gli obiettivi dei corsi contro le aggressioni

Nello specifico, gli obiettivi dei corsi sono:

Acquisizione di una maggiore capacità di gestione della Comunicazione;

Riduzione dello Stress dei Lavoratori nel fronteggiare le criticità comunicative;

Migliorare la qualità della relazione di cura e lo scambio comunicativo con il paziente e con le persone a lui vicine.

Ridurre le probabilità di uno sviluppo conflittuale dei momenti di difficoltà e di tensione.

L’acquisizione di strumenti e di tecniche per l’evoluzione delle capacità comunicative, nel rapporto con l’utenza (pazienti e caregiver), rappresenta un accrescimento professionale di importanza strategica per i lavoratori del Pronto Soccorso, che si trovano quotidianamente coinvolti in momenti comunicativi ad alta intensità emotiva.

I motivi che scatenano la rabbia degli utenti

I fattori che incidono sull’emotività degli operatori sono spesso correlati a: gravità clinica, urgenza di intervenire su più pazienti, pressanti richieste e reazioni imprevedibili dei familiari, difficoltà di fornire informazioni su situazioni cliniche in evoluzione, comunicazione di cattive notizie.

La finalità del corso è, pertanto, realizzare percorsi di formazione teorico-pratici, destinati ai lavoratori delle aree critiche rispetto al rischio aggressione, al fine di fornire gli elementi per migliorare la qualità della Comunicazione con i pazienti e le loro famiglie, attraverso l’addestramento on the job e la simulazione di casi concreti.