Aggressione all’Ufficio Anagrafe a Torre del Greco, tre dipendenti finiscono in ospedale Un uomo e una donna sono stati denunciati per l’aggressione: pretendevano di avere alcuni documenti nonostante l’ufficio fosse chiuso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Aggressione nella mattinata di oggi, giovedì 16 gennaio, all'Ufficio Anagrafe del Comune di Torre del Greco, nella provincia di Napoli: tre dipendenti (due uomini e una donna) sono stati picchiati e mandati in ospedale da un uomo e una donna, che sono stati poi denunciati dalla Polizia Municipale.

Da quanto si apprende, nella mattinata odierna, i due denunciati si sono presentati agli sportelli che sorgono nel Complesso degli Ex Molini Meridionali Marzoli e hanno preteso gli venissero consegnati dei certificati ritenuti urgenti. A causa di una carenza nell'organico, però, gli sportelli dell'Ufficio Anagrafe sono aperti al pubblico soltanto il lunedì, il mercoledì e il venerdì: oggi, dunque, erano chiusi.

Un dipendente ha provato a fornire spiegazioni all'uomo e alla donna che, in tutta risposta, lo hanno dapprima minacciato e poi aggredito; altri due dipendenti sono così accorsi in aiuto del collega, finendo per restare anche loro coinvolti nell'aggressione. Soltanto l'arrivo degli agenti della Municipale (anche loro strattonati dai due) ha riportato la calma: l'uomo e la donna, identificati, sono stati denunciati per minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale; i tre dipendenti dell'Anagrafe, invece, hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche all'ospedale Maresca.