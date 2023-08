“Aggrediti dal parcheggiatore abusivo mentre portavamo il bimbo al Santobono” Una coppia napoletana sarebbe stata aggredita da un guardamacchine mentre portava il figlio di un anno al pediatrico. La denuncia del parlamentare Borrelli.

A cura di Nico Falco

Un frame del video pubblicato da Borrelli

"Siamo stati aggrediti all'ingresso del Santobono mentre portavamo nostro figlio di un anno al Pronto Soccorso da un parcheggiatore abusivo che pretendeva il pizzo". È quello che una coppia napoletana ha riferito al parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che oggi lo ha reso noto tramite i social. L'aggressione sarebbe scattata perché i due si sarebbero rifiutati di pagare per il parcheggio dell'automobile, sarebbe avvenuta davanti a pochi passi dall'ospedale pediatrico napoletano. Commenta Borrelli:

"La disavventura dei genitori al Santobono è gravissima i delinquenti della sosta alzano sempre più l'asticella e non indietreggiano nemmeno di fronte a un bimbo in emergenza e la disperazione dei genitori".

L'episodio è però soltanto l'ultimo di una lunga serie, ben documentata da molte testimonianze e spesso anche da denunce: da anni, infatti, i principali ospedali napoletani vengono presi d'assalto dai parcheggiatori abusivi, che stazionano senza soluzione di continuità nelle immediate vicinanze pretendendo i soldi per il parcheggio anche quando avviene sulle strisce blu. E la risposta, quando qualcuno prova ad obiettare di avere pagato già il grattino, è sempre la stessa: "Qui non ti faccio mettere le multe, devi pagare a me".

In realtà le cose non stanno (naturalmente) così: è l'abusivo che, per dimostrare di avere una qualche millantata influenza sulle forze dell'ordine, o semplicemente per non dover replicare a proteste, fa sparire i verbali dalle automobili col risultato che il proprietario dovrà pagarla e per intero quando arriverà a casa.

Come succederebbe, denuncia ancora Borrelli pubblicando un video in cui si vede un uomo che pare prendere qualcosa da un'automobile, anche in via Oberdan, dove un guardamacchine "fa sparire le multe dai cruscotti degli ignari automobilisti che hanno lasciato le loro auto in sosta senza mettere il grattino e pagando l'abusivo".