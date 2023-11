Aggredita da un pitbull in strada, donna in ospedale a Licola Una donna è stata aggredita da un pitbull a Licola Mare: è stata portata in ospedale e dimessa in giornata. Si cerca l’animale che potrebbe essere scappato al padrone.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una donna è stata attaccata da un pitbull a piede libero nelle strade di Licola Mare, in provincia di Napoli. La donna, rimasta ferita, è stata medicata in ospedale e dimessa poco dopo. Lo conferma a Fanpage.it l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, competente per il territorio, spiegando che è stato anche avvisato il servizio veterinario, che sta cercando di rintracciare il cane per evitare che possa succedere ancora.

La vicenda è accaduta giovedì scorso, ma solo oggi se ne è avuta notizia. La donna sarebbe stata ferita alle braccia dal pitbull, forse per evitare che quest'ultimo colpisse il suo cagnolino con il quale era a passeggio. Dopo l'aggressione, il cane si è allontanato: la donna è stata soccorsa prima da alcuni passanti e poi dal personale medico sanitario del 118 con un'ambulanza. Portata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, è stata dimessa nella stessa giornata, dopo alcuni punti di sutura fortunatamente non gravi. Intanto in tutta la zona sono iniziate le ricerche del cane che potrebbe non essere un randagio: sembrerebbe infatti che avesse un collare, il che lascerebbe pensare ad un cane o lasciato libero oppure più probabilmente un cane smarrito. Il personale veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord è al lavoro per cercare di rintracciare il pitbull, così come gli agenti della polizia municipale: non è escluso che qualche "avvistamento" dell'animale possa essere stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza in città, che potrebbe aiutare a rintracciarlo nel minore tempo possibile e capire così se si tratti di un animale in fuga o di un randagio vero e proprio.