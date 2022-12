Aggredisce un uomo con una mazza da baseball e lo riduce in fin di vita: arrestato 21enne Il giovane è stato arrestato ieri, 19 dicembre, a Casal di Principe, nel Casertano, ma l’aggressione risale a una settimana prima, lo scorso 12 dicembre.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, lunedì 19 dicembre, i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania, su richiesta della Procura di Napoli Nord, hanno arrestato a Casal di Principe, nella provincia di Caserta, un giovane di 21 anni del posto, accusato di tentato omicidio. La notte dello scorso 12 dicembre, in un bar proprio di Casal di Principe, il giovane ha aggredito con una mazza da baseball un uomo di 53 anni di origine tunisina, riducendolo in fin di vita.

L'aggredito è ancora ricoverato in prognosi riservata

Le indagini dei militari dell'Arma sono cominciate proprio la notte del 12 dicembre scorso, quando sono intervenuti all'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove il 53enne era stato portato con gravi ferite al capo. Dal nosocomio giuglianese, poi, proprio a causa delle gravi condizioni di salute, l'uomo è stato trasferito all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti, hanno appreso che poco prima del suo ricovero in ospedale, in un bar di Casal di Principe, il 53enne era stato brutalmente aggredito per futili motivi da un altro uomo – poi identificato nel 21enne – che non aveva esitato a colpirlo ripetutamente al capo con una mazza da baseball. Arrestato, il 21enne è ora in attesa della convalida del fermo per tentato omicidio.