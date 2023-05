Afragola, enorme voragine di 20 metri si apre in strada: 7 famiglie sgomberate La voragine si è aperta nella corte di un palazzo nella centralissima piazza Gianturco: 7 famiglie sono state sgomberate in via precauzionale.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 21 maggio, ad Afragola, nella provincia di Napoli: una grossa voragine si è aperta improvvisamente nella centrale piazza Gianturco. Il cedimento stradale si è verificato nella corte interna di un palazzo e, solo per un fortunato caso, nessuno dei condomini si è trovato a passare di lì in quel momento. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area: stando a una prima stima, la voragine sarebbe profonda circa 20 metri, mentre la larghezza sarebbe di 7 metri.

Fortunatamente, l'incidente non ha fatto registrare feriti. In via precauzionale, però, i vigili del fuoco hanno sgomberato 7 famiglie che vivono nel palazzo davanti al quale si è aperta l'enorme voragine: dovranno adesso essere effettuate tutte le verifiche del caso sulla stabilità e sulla sicurezza dell'edificio. Resta, inoltre, da verificare anche le cause della voragine, che potrebbe essere stata provocata da una perdita d'acqua sotterranea, ma anche dalle abbondanti piogge che hanno falcidiato Napoli e provincia negli ultimi giorni.