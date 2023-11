Afragola, bidello insultato e picchiato dal fratello di un’alunna all’uscita da scuola È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 16 novembre: il bidello ha dovuto fare ricorso alle cure mediche e ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un bidello insultato, poi preso a schiaffi dal fratello di un'alunna: accade ad Afragola, nella provincia di Napoli. Da quanto si apprende, l'aggressione è scattata nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 16 novembre, al termine dell'orario delle lezioni: l'aggressore, minorenne, avrebbe preteso di prelevare la sua sorellina, un'alunna della scuola. Al rifiuto del bidello, che ha spiegato al ragazzo di poter affidare la bambina soltanto ai genitori, è scattata la violenza: prima le offese, poi gli spintoni, infine gli schiaffi.

Il collaboratore scolastico ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118, che lo hanno visitato sul posto: per fortuna, l'uomo non ha riportato gravi conseguenze. Il bidello, dopo le cure mediche, ha presentato denuncia alle forze dell'ordine, che ora indagano sull'accaduto per ricostruirne con precisione la dinamica e individuare il ragazzo protagonista dell'aggressione.