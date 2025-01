Afragola, 39enne investito da auto: è grave in ospedale. Pirata della strada in fuga

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Un uomo di 39 anni è stato investito da un'auto ieri sera, domenica 12 gennaio 2025, ad Afragola, in provincia di Napoli. L'uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato, mentre il pirata della strada è fuggito senza prestare soccorso. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria che stanno indagando sull'accaduto e sono sulle tracce dell'investitore.

La vittima è un 39enne di Afragola, ricoverato all'Ospedale del Mare

L'incidente stradale, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, è avvenuto in via San Marco, ad Afragola, attorno alle ore 20,30 circa. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora al vaglio dei militari dell'Arma, pare che un veicolo, non ancora identificato, abbia investito il 39enne napoletano per poi darsi alla fuga. La vittima è stata subito soccorsa dall'ambulanza del 118.

Le indagini dei carabinieri: si cerca il pirata della strada

Il personale sanitario gli ha prestato le prime cure mediche del caso. Quindi, l'ha trasportato d'urgenza, in codice rosso, presso l'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove il 39enne è attualmente ricoverato in gravi condizioni. I medici non hanno sciolto la prognosi, che resta riservata. Proseguono, intanto, le indagini dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e per individuare e identificare l'investitore. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per cercare di ricostruire il percorso seguito dall'investitore.