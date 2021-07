Paura in Costiera Amalfitana oggi pomeriggio, dove una barca con a bordo una comitiva di turisti di Ercolano è affondata, per motivi ancora da chiarire, e gli occupanti sono stati salvati grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera. L'episodio è avvenuto verso l'ora di pranzo, attorno alle 14,30. A bordo dell'imbarcazione, lunga 5 metri, c'erano 6 persone, due adulti e quattro ragazzi. Grazie all'intervento della Guardia Costiera per loro solo un grande spavento. Secondo le prime ricostruzioni, la barca sarebbe stata regolarmente noleggiata per una tranquilla uscita in mare, ma ad un certo punto sarebbe affondata. Ancora da accertare le cause, non è escluso che la barca possa aver urtato magari qualche scoglio a pelo d'acqua poco visibile.

La barca ha cominciato quindi ad imbarcare acqua e si è rovesciata in poco tempo. Gli occupanti sono finiti a mare. Sul posto è arrivata subito la motovedetta Alpha della Guardia Costiera, sopraggiunta da Amalfi. Sono sempre più frequenti negli ultimi giorni gli episodi che vedono barche affondare nel Golfo di Napoli e di Salerno. Per fortuna, la Guardia Costiera presidia costantemente il territorio, correndo in soccorso di chi ha bisogno in tempi rapidi.

Sempre oggi, la Guardia Costiera era intervenuta in mattinata per soccorrere una turista di 62 anni, originaria di Monza, in Lombardia, purtroppo deceduta sulla spiaggia La Gavitella di Praiano. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colta da un malore mentre nuotava a mare. Nonostante gli immediati soccorsi, anche con l'elicottero del 118, per la 62enne purtroppo non ci sarebbe stato nulla da fare. L’episodio è accaduto attorno alle 10,30 di questa mattina, domenica 11 luglio 2021, sulla spiaggia della Gavitella. La signora avrebbe accusato un malore improvviso. Sarebbe stata soccorsa prontamente dai bagnanti e da altre persone che erano sul posto che l’hanno trasportata sull’arenile.