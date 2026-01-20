napoli
video suggerito
video suggerito

Affollamento e musica alta in locale senza vie di fuga e finestre: chiuso bar a Chiaia

Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 30 giorni di un bar nella zona dei baretti di Chiaia: nel corso di un controllo alla Vigilia di Natale erano emerse diverse e gravi irregolarità.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Nico Falco
35 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un bar di Chiaia, nel centro di Napoli, è stato chiuso per 30 giorni dalla Polizia di Stato: il provvedimento, firmato dal Questore di Napoli, è partito dal 10 gennaio e arriva a seguito dei controlli effettuati alla Vigilia di Natale, quando gli agenti avevano accertato che il locale, di ridotte dimensioni, era particolarmente affollato e non c'erano vie di fuga e nemmeno estintori; nella circostanza, visto il concreto pericolo, l'attività di intrattenimento musicale era stata sospesa immediatamente.

Il controllo risale al 24 dicembre, giornata in cui molti locali organizzano aperitivi o serate per festeggiare la Vigilia di Natale. In serata gli agenti del commissariato San Ferdinando avevano ispezionato il locale, che si trova a ridosso della zona dei "baretti" di Chiaia, e avevano constatato che era in corso una serata con musica ad alto volume, percepibile dall'esterno, senza le dovute autorizzazioni; inoltre erano emerse diverse e gravi violazioni sotto il profilo della sicurezza: il locale, di una ventina di metri quadrati, era molto affollato con pericolo potenziale per i clienti, non era provvisto di vie di fuga, non c'erano prese d'aria e nemmeno finestre, e non era dotato degli estintori.

Vista la situazione, al termine del controllo del 24 dicembre la serata musicale era stata sospesa; successivamente è stata inviata la segnalazione al Questore, che ha disposto la sospensione per trenta giorni dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sancendo nei fatti la chiusura dell'attività commerciale, al fine di, si spiega in una nota, "scongiurare un concreto pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini".

Cronaca
35 CONDIVISIONI
Immagine
"La Preside", il sindaco di Bacoli su Caivano: "Fin quando ci mostreranno come l'inferno?"
Il sindaco di Caivano: "Racconta una città che non c'è, non fa bene alla comunità"
Si parla di Caivano ma è girata a San Giovanni a Teduccio: l'ironia dei napoletani
Chi è Eugenia Carfora, la preside di Caivano che riporta i ragazzi a scuola
Dove è stata girata la serie in onda su Rai Uno
La verità di Giusy Giugliano, la bidella licenziata e arrestata per stalking alla preside di Caivano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views