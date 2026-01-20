Affollamento e musica alta in locale senza vie di fuga e finestre: chiuso bar a Chiaia

Il Questore di Napoli ha disposto la sospensione per 30 giorni di un bar nella zona dei baretti di Chiaia: nel corso di un controllo alla Vigilia di Natale erano emerse diverse e gravi irregolarità.

Immagine di repertorio

Un bar di Chiaia, nel centro di Napoli, è stato chiuso per 30 giorni dalla Polizia di Stato: il provvedimento, firmato dal Questore di Napoli, è partito dal 10 gennaio e arriva a seguito dei controlli effettuati alla Vigilia di Natale, quando gli agenti avevano accertato che il locale, di ridotte dimensioni, era particolarmente affollato e non c'erano vie di fuga e nemmeno estintori; nella circostanza, visto il concreto pericolo, l'attività di intrattenimento musicale era stata sospesa immediatamente.

Il controllo risale al 24 dicembre, giornata in cui molti locali organizzano aperitivi o serate per festeggiare la Vigilia di Natale. In serata gli agenti del commissariato San Ferdinando avevano ispezionato il locale, che si trova a ridosso della zona dei "baretti" di Chiaia, e avevano constatato che era in corso una serata con musica ad alto volume, percepibile dall'esterno, senza le dovute autorizzazioni; inoltre erano emerse diverse e gravi violazioni sotto il profilo della sicurezza: il locale, di una ventina di metri quadrati, era molto affollato con pericolo potenziale per i clienti, non era provvisto di vie di fuga, non c'erano prese d'aria e nemmeno finestre, e non era dotato degli estintori.

Vista la situazione, al termine del controllo del 24 dicembre la serata musicale era stata sospesa; successivamente è stata inviata la segnalazione al Questore, che ha disposto la sospensione per trenta giorni dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sancendo nei fatti la chiusura dell'attività commerciale, al fine di, si spiega in una nota, "scongiurare un concreto pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini".