Affetta da demenza, si allontana a bordo di un’auto: ritrovata grazie al sistema Gps Ritrovata la donna affetta da demenza scomparsa da Torre Annunziata: era ad Ascea, a quasi 150 chilometri da casa. Fondamentale il segnale gps che aveva con sé. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una donna affetta da demenza si era smarrita dopo essersi allontanata a bordo di un'automobile: ma è stata fortunatamente ritrovata grazie al sistema di gps che aveva con sé. La vicenda è accaduta nel Cilento. La donna si era infatti allontanata nella serata di ieri, lunedì 9 giugno, a bordo della propria automobile da Torre Annunziata in provincia di Napoli, facendo perdere le proprie tracce. E così è scattato l'allarme: ma grazie al dispositivo gps che la donna portava con sé, questa mattina il segnale è stato intercettato all'altezza di Catona, frazione del comune di Ascea, in pieno Cilento. La donna è stata ritrovata in evidente stato confusionale, ma in buone condizioni: soccorsa, è stata trasportata presso l'ospedale di Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso.

La vicenda si è dunque conclusa nel migliore dei modi: fondamentale il segnale gps che la donna, provvidenzialmente aveva con sé, proprio per evitare questo tipo di situazioni. E che è stato essenziale: questa mattina, all'attivarsi del segnale, è stata rapidamente raggiunta e soccorsa, sebbene avesse percorso quasi 150 chilometri in automobile in direzione sud.